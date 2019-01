Tidligere bryggeriansat kaptajn mistede livet i togulykke

Blandt de dræbte ved togulykken på Storebæltsbroen 2. januar var 51-årige Bo Schjørmann Wadsager fra Fyn, der tidligere var ansat i Carlsberg Danmark A/S.

Han var førhen kaptajn på skibet "M/S Madonna", der blev brugt som eventskib for Carlsberg.

Det fremgår af et opslag på Facebook fra den daværende salgschef i selskabet, Brian Møller, der nu er medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre for Socialdemokratiet.

- Bo Schjørmann Wadsager var virkelig en ener, der holdt så meget af sin familie og skibsfarten.

- Han var en dygtig og vellidt kaptajn og kollega i Carlsberg Danmark A/S, hvor Bo var ansat i 3 år, skriver Brian Møller.

- Bo var en meget passioneret og respekteret mand der brændte for sejlads, lyder det videre i opslaget.

Bo Schjørmann Wadsager arbejdede angiveligt som kaptajn på skibet fra 2005 til 2008. I den periode havde Brian Møller som salgschef blandt andet ansvaret for skibet.

- Bo var kendt for sit store kreative og praktiske engagement i sikkerhed, hvor Bo's mind-set og kultur gjorde det til hans livsstil, at holde fokus på altid at få folk sikkert hjem, skriver han på det sociale medie.

Skibet blev tidligere brugt til pressemøder, præsentationer og kundearrangementer.

Ulykken fandt sted omkring klokken 07.35 onsdag morgen i sidste uge, netop som to tog passerede hinanden på Storebæltsforbindelsen.

Det ene - et passagertog - var på vej mod København med 131 passagerer og tre ansatte om bord. Det andet var et godstog fra virksomheden DB Cargo.

Godstoget var på vej fra Høje-Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia og var lastet med tomme øl- og sodavandsflasker fra Carlsberg.

Otte passagerer blev dræbt ved ulykken. En af dem var 59-årige Liss Rasmussen fra Brønshøj, og en anden var den 30-årige Kasper Brix Bærndt, der oprindeligt var fra Hjørring, men boede i Nuuk i Grønland.