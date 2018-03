Tæt tåge mandag: Det gør ondt, hvis en lastbil ikke kan se dig

Trafikanter i morgentrafikken mandag bør være ekstra forsigtige. Sådan lyder en opfordring fra både DMI og politiet.

En tæt tåge betyder, at sigtbarheden er yderst begrænset. Flere steder er sigtbarheden under 100 meter, skriver DMI i et varsel.

- Det gør ondt at få en bøde for ikke at have tændt baglygterne, men det gør altså endnu mere ondt, hvis en lastbil ikke ser dig og kører op bag din bil, siger vagtchefen for Sydøstjyllands Politi.

Også Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer bilister i morgentrafikken til at være forsigtige i den tætte tåge.