Tæt tåge giver trafikkaos: Biler på stribe kører sammen

Morgentåge i store dele af landet har mandag givet problemer i morgentrafikken. Flere politikredse melder om uheld, hvor flere biler er kørt ind i hinanden.

Omkring klokken 08.30 blev Lillebæltsbroen ramt af flere uheld, så trafikken mod Fyn står stille.

I Sønderjylland melder politiet om flere sammenstød på motorvejen, hvor flere er kommet alvorligt til skade. Der er ikke oplysninger om skaderne.

Oprydningsarbejdet efter tågeuheldene på broen omfatter ved 11-tiden flytning af 15-20 biler, heraf tre lastbiler. Broen ventes åbnet for trafik fra Jylland til Fyn tidligst klokken 13, oplyser Fyns Politi.

Bilister i området rådes til at køre ad den gamle Lillebæltsbro, mens der ryddes op.

- Der bliver simpelthen kørt alt for hurtigt og med alt for lille afstand i det tågede vejr. Og mange kører uden baglygterne tændt, skriver Fyns Politi på Twitter.

I Aalborg Lufthavn var sigtbarheden mandag morgen så dårlig, at to fly fra København ikke kunne lande, men måtte vende om, oplyser lufthavnsdirektør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn, til dr.dk.

- Et SAS-fly og et fly fra Norwegian, begge fra København, måtte returnere til København på grund af sigtbarheden, siger han til dr.dk.

Ifølge lufthavnsdirektøren skal fly bruge en sigtbarhed på 350 meter for at lande. På grund af tåge var sigtbarheden mandag morgen nede på 250 meter.

Den nye lillebæltsbro var på et tidspunkt lukket i begge retninger, da flere biler stødte ind i hinanden. Politiet melder om tre uheld på broen. Seks mennesker er kommet til skade, ingen af dem er dog alvorligt kvæstet.

På Sydfyn var politiet også travlt beskæftiget efter et harmonikasammenstød på Tåsinge, hvor tre biler kørte sammen i tågen.

På Sønderjyske Motorvej melder politiet om et uheld med flere køretøjer ved Haderslev. Motorvejen er totalt spærret, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi mandag morgen på Twitter.

Ulykkesstedet ventes først at være ryddet ud på dagen.

Også her er der sket tre uheld, og der meldes om 10-12 kvæstede. Nogle er svært kvæstede, oplyser politiet.

Ulykkerne er sket i nordgående retning, men politiet oplyser på Twitter, at vejen også er afspærret i sydgående retning for at få plads til at behandle kvæstede.

På grund af tågen kan der ikke indsættes en redningshelikopter til at flyve sårede til behandling.

DMI har varslet tæt tåge mandag morgen og formiddag med sigt under 100 meter på store dele af Fyn og Jylland. I Syd- og Sønderjylland kan vejene også være glatte på grund af rim.

Politiet opfordrer bilisterne til at køre efter forholdene og sætte farten ned og holde afstand. Desuden beder politiet bilisterne om at huske at tænde baglygterne.