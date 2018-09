TDC taber igen sag om trecifret millionbeløb med Skat

TDC får ikke tilbagebetalt 362 millioner kroner fra Skat i en sag om ulovligt opkrævet arbejdsmarkedsbidrag, da kravet er forældet.

Det fremgår af en afgørelse fra Højesteret, der dermed stadfæster afgørelsen fra Østre Landsret sidste år.

TDC har kørt sagen på, at Skat skulle tilbagebetale ulovligt opkrævet ambi-afgift - arbejdsmarkedsbidrag. Pengene blev betalt i perioden fra 1988 til 1991.

Både TDC og Skat har under sagen været enige om, at teleselskabet har krav på beløbet.

Men samtidig har der været enighed om, at kravet var rejst for sent i forhold til de danske regler, da det først blev fremsat i 2011.

TDC har dog ment, at sagen ikke var forældet på grund af EU-regler, men det afviser Højesteret, som heller ikke ser grund til at sende spørgsmålet videre til EU-Domstolen.

Helt tilbage i 1998 fik TDC, der dengang var kendt under navnet Teledanmark, tilbagebetalt omkring 100 millioner fra Skat, da det blev fastslået, at opkrævningen ikke havde været lovlig.

Men først 13 år senere reagerede TDC og rejste krav om en yderligere betaling på 362 millioner kroner.

Teleselskabet kom på banen med det krav som følge af en afgørelse i EU-Domstolen, der havde afsagt dom i en lignende sag om arbejdsmarkedsbidrag.

- Vi noterer os rettens afgørelse. Sagen vedrører forhold i en afgrænset periode, som ligger mere end 25 år tilbage i tiden. Afgørelsen har således ingen betydning for vores forretning anno 2018, siger TDC i en skriftlig kommentar.

TDC skal som følge af sagen i Højesteret betale sagsomkostningerne på 500.000 kroner til Skat.