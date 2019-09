Syv mænd løsladt i kølvandet på skudepisode i Odense

En række køretøjer bliver onsdag gennemgået grundigt af Fyns Politi i håb om at få kastet lys over, hvad der præcis skete tirsdag aften ved et skyderi.

Politiet modtog klokken 18.10 en anmeldelse om, at der var blevet skudt i krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej i Odense. Umiddelbart efter blev to biler set køre fra det formodede gerningssted i hver sin retning.

I forbindelse med efterforskningen tirsdag aften og nat blev syv mænd anholdt. De er onsdag morgen alle igen på fri fod.

- De er alle løsladt igen. Men de er fortsat sigtet for kvalificeret vold, siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

- Vi undersøger fortsat køretøjer, som vi har indbragt, for at se, om vi kan finde ud af noget nærmere, siger han videre.

De syv anholdte og siden løsladte er alle mænd. Den yngste er født i 2001, mens de ældste er fra 1996. Det er ikke oplyst, om mændene endnu har haft fødselsdag i år.

De er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, som omhandler angreb på et legeme af særlig rå og brutal karakter. I daglig tale kaldes det ofte grov vold.

Der er ikke oplysninger om, hvilken rolle de hver især menes at have spillet. Motivet til skyderiet er også ukendt.

Ingen kom tilsyneladende til skade i forbindelse med skudepisoden, hvor et vidne har forklaret, at der blev skudt fra bagsædet af en sort bil.

Krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej var spærret frem til omkring klokken 01.00 natten til onsdag.

Også i krydset ved Nyborgvej, Ørbækvej og Ejbygade blev der foretaget undersøgelser.