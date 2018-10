Anklagemyndigheden har besluttet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale mod syv drenge fra Nordsjælland, der har været sigtet for flere voldtægter i Kokkedal.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Beslutningen skyldes, at drengene, der er mellem 15 og 17 år, formentligt ikke ville blive fundet skyldige ved domstolene.

- Der er ingen tvivl om, at pigerne har oplevet, at deres grænser er blevet overskredet, og at de har oplevet det, der er sket, som et overgreb, siger advokaturchef Marianne Gjedde-Nielsen i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at en domstol vil fastslå, at der er sket noget strafbart.

Sagen begyndte at rulle i det sene forår og tidlig sommer, hvor flere piger anmeldte til politiet, at de var blevet voldtaget.

Fem af de sigtede sad varetægtsfængslet fra juni til august, hvor de blev løsladt. Løsladelsen skete, da de unge mænd ikke længere kunne påvirke efterforskningen og af hensyn til deres unge alder.

Sigtelsen beskrev grove handlinger. Blandt andet gik en sigtelse på, at en 14-årig pige en aften i midten af april blev tvunget ind i et værelse i en etageejendom i Kokkedal.

Her blev hun ifølge sigtelsen voldtaget af en dreng, mens en anden af drengene filmede overgrebet, og en tredje holdt vagt.

Hvis en person skal dømmes ved en domstol, kræver det, at det kan bevises "ud over enhver rimelig tvivl", at vedkommende er skyldig.

- Det mener jeg ikke, at vi vil være i stand til i denne sag, blandt andet fordi der ikke er fundet objektive beviser som for eksempel lægelige oplysninger eller andre tekniske beviser, der støtter den ene forklaring frem for den anden, siger Marianne Gjedde-Nielsen.