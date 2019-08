Sygeplejersker skal hjælpe politiet med psykisk syge

Politiet rykker ud til flere og flere hændelser, som involverer personer med psykiske lidelser og for at imødekomme den udfordring, slår man pjalterne sammen med sundhedsvæsenet.

Derfor har Rigspolitiet etableret en forsøgsordning med Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Man har sammen oprettet særlige udrykningsenheder, der består af to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Rigspolitiet oplyser, at antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser, på syv år er steget fra knap 16.000 til cirka 43.000 om året i hele landet.

I 2009 udgjorde de 5,6 procent af alle hændelser hos politiet. I 2016 udgjorde de 12,8 procent.

De fælles patruljers køretøjer vil være civile. Det skyldes, at man så vidt muligt vil forsøge at skabe tryghed hos de personer, som patruljerne skal i kontakt med.

Patruljen har mulighed for at iklæde sig en hvid vest, der kan skabe den nødvendige synlighed og vise, at der er tale om en fælles myndighedsindsats.