Svinede to ATK-operatører: Øksemand holder nytår bag tremmer

En 37-årig lokal beboer fra Rødekro er ved et grundlovsforhør i Sønderborg blevet varetægtsfængslet i to uger. Han er sigtet for trusler mod tjenestemand i funktion.

Sønderborg/Rødekro: En 37-årig mand fra Rødekro vil aldrig glemme julen 2017. Og for den sags skyld årsskiftet 2018. Og så vil han formentlig blive kaldt øksemanden resten af sine dage.

Han blev juleaftensdag om middagen anholdt efter et drama på den ellers så stille Hellevadvej nær Rødekro. Her sad en operatør fra Syd- og Sønderjyllands Politi og passede sit arbejde. Pludselig standsede manden sin bil - han var ikke blevet fotograferet af kameraet i fotovognen - og går hen til bilen og banker på fotovognens rude. Han sviner operatøren, og giver ham et puf med hænderne. Den 37-årige mente ikke, at operatøren skulle holde der og genere folk en juleaftensdag.

Operatøren kunne ikke gøre andet end fortælle den lokale sønderjyde, at færdselsloven også gælder den 24. december. Derefter udviklede sagen sig alvorligt. Den 37-årige gik tilbage til sin bil og hentede en økse. Han gjorde et udfald mod operatøren uden at ramme ham.

Ifølge sigtelsen fra anklager Rikke Brændgaard-Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi tager operatøren - som ikke var bevæbnet - flugten til fods, mens den 37-årige kører fra stedet. Operatøren i fotovognen havde imidlertid noteret nummerpladen på bilen og havde et godt signalement af manden, der blev anholdt kort efter den voldsomme episode. Ved en ransagning hos manden fandt politiet øksen.

Det viste sig, at den 37-årige tidligere på juleaftensdag også havde svinet en operatør i en fotovogn i Haderslev til. Dog uden at have truet med øksen.

Ved et grundlovsforhør i Sønderborg juledag erkendte den 37-årige mand det faktiske forløb ved den voldsomme hændelse, og han blev efterfølgende varetægtsfængslet i to uger for trusler mod tjenestemand. Manden kærede ikke til Vestre Landsret, at han skal sidde varetægtsfængslet de næste to uger. Manden "oplevede" juleaften i politiets varetægt og sidder bag tremmer, når 2017 bliver til 2018.