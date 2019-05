Straffesager risikerer forsinkelse på grund af flaskehals

Socialdemokratisk retsordfører siger, at et øget pres på anklagere skal tages alvorligt i næste politiforlig.

Meldinger om et opskruet pres på anklagerne, påbud fra Arbejdstilsynet og en tillidsmands nødråb gør indtryk på Christiansborg.

Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, siger, at både anklagernes og domstolenes forhold vil få høj prioritet, når partierne til efteråret skal forhandle om et nyt politiforlig.

- Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt overfor de medarbejdere, der har så hårdt et arbejdsmiljø, at de går ned med stress. Vi kan heller ikke være det bekendt overfor borgerne, som i sidste ende oplever, at deres sager ikke behandles indenfor rimelig tid, siger Trine Bramsen.

Antallet af politifolk er på det seneste blevet skruet i vejret. I foråret proklamerede rigspolitiet, at man med 11.128 betjente har nået det højeste antal siden en reform i 2007.

Imidlertid er antallet af anklagere, der skal behandle de sager, som betjentene producerer, ikke blevet justeret tilsvarende. Det giver ifølge Foreningen af Offentlige Anklagere et øget pres.

Der er risiko for langsommere afgørelser og lavere kvalitet i straffesagerne, ligesom der er personlige konsekvenser, har foreningen advaret om.

Forleden sagde tillidsmanden for de omkring 75 anklagere på Bellahøj i Københavns Politi, at situationen er uholdbar.

- Der er ingen tvivl om, at der på Bellahøj er massive stress-symptomer. Medarbejderne har ondt i maven og søvnproblemer. Nogle fortæller, at de har svært ved at huske, og at man har svært ved at komme ned i gear efter arbejde, sagde Martin Dahl Fuglsang.

På Christiansborg siger Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, at tingene ikke hænger godt nok sammen.

Spørgsmålet er, om politikerne for ensidigt har fokuseret på antallet af politifolk og har overset andre grupper?

- I stedet for at pege fingre mener jeg, at det er en fælles politisk opgave at sikre, at vi har en straffesagskæde, der hænger sammen. Det skal fungere, og det skal være i balance, siger Bramsen.

I december gav Arbejdstilsynet et påbud til Københavns Politi om forholdene for anklagerne i Særlig Efterforskning Øst. Politikredsen skal sikre, "at en stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed," hedder det.

Desuden har Arbejdstilsynet også varslet en nøjere undersøgelse af anklagernes forhold på Bellahøj.

Tal fra politiet viser, at betjentene i Københavns Politi rejste 18 procent flere sigtelser i 2018 end i det foregående år. Derimod er antallet af sager, som anklagerne sender til retten, stagneret, fremgår det af oplysninger fra Domstolsstyrelsen.

Chefanklager Ida Sørensen sagde forleden til Ritzau, at man ikke umiddelbart kan sammenligne de to opgørelser - men at det er rigtigt, at anklagerne har fået flere sager end normalt.