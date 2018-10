Stjålne Porscher og BMW'er blev fundet Varde: Biltyves mest avancerede værktøj er kommet til Danmark

Via skannere har en international tyvebande stjålet biler - uden at have nøglen til dem.

- Man har med en skanningsanordning skaffet sig adgang via bilens nøgle, hvis den eksempelvis har været placeret i et hus ud til bilens tændingssystem. Det er i hvert fald vores mistanke. På den måde har man så fået skabt en måde at få startet bilen på, siger han til DR Østjylland.

- Gerningsmændene har været meget organiserede, og vi er heller ikke i tvivl om, at det har et internationalt skær over sig, siger Brian Voss Olsen.

De to mænd blev i mandags dømt til udvisning af Danmark for bestandigt og skal ud af landet, når de har afsonet deres fængselsstraf på henholdsvis to år og to år og ni måneder.

To litauiske biltyve blev anholdt i marts på et lager i nærheden af Varde, hvor de opbevarede nogle stjålne Porscher og BMW'er. Andre biler var allerede sendt ud af landet.

Råd til bilejere

Men hvad kan bilejerne selv gøre for at passe på deres kære firehjulede?

Lederen af FDMs tekniske afdeling, Lone Otto, fortæller, at det er svært at gardere sig mod den slags angreb. Men der er dog hjælp at hente:

- I de fleste biler i dag er der faktisk en lille udvej; det er, at man manuelt kan låse sin bil. Der er forskellige funktioner i bilen - nogle gange er det en knap, man kan aktivere i bilens dør omkring låsesystemet eller inde selve kardanboksen. Det er forskelligt fra bil til bil, forklarer hun.

- Men det gør jo så, at man ikke længere har denne her smarte tilgang til bilerne, vi gerne vil have, så bliver det jo en ganske almindelig manuel tilgang til bilen, siger hun.

Hun er ikke i tvivl om, at de kriminelle har udøvet den form for tyveri længe, selvom det ikke er lykkedes politiet at fange dem før.

- Vi oplever tit, at medlemmer ringer ind og siger, at deres bil er blevet stjålet, og at de stadig er i besiddelse af deres nøgler. Så vi er slet ikke i tvivl om, at denne her metode eksisterer og har eksisteret noget tid i hele Europa og også i Danmark, siger hun.