Sømand død efter at være reddet op af vandet ved Blåvand

Blåvand: En 42-årig filippinsk sømand blev reddet op af vandet ved Blåvand søndag klokken 16.27. Manden blev spottet af en helikopter 12 sømil nord for Esbjerg. Han afgik efterfølgende ved døden.Meldingen fra vagtchefen ved Syd-og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær, var i første omgang, at manden var i live, men at hans tilstand var kritisk. Den filippinske sømand blev med helikopter fløjet til Århus Universitetshospital.- Han var meget underafkølet og blev desværre erklæret død ved ankomsten til sygehuset, oplyser Jesper Lyngholm, der er vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.Ifølge vagtchef Nikolaj Hølmkjær, så var sømanden faldet over bord fra et fragtskib, der er er indregistreret i Antigua/Bermuda.