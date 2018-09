Snyd med reglerne gav hurtig udvisning til polsk chauffør

-Ved kontrollen kunne politiet se, at førerens førerkort kun havde siddet i takografen i ganske få minutter uden at lastbilen havde kørt. Det passede ikke med, at han lige var kørt ind på kontrolpladsen, fortæller specialanklager, Pernille Moesborg.

Sagen afgjort med det samme

- I grundlovsforhøret erkendte chaufføren at have anvendt de to andre personers førerkort i alle 22 tilfælde. Han erkendte også, at han havde gjort det for at forsøge at skjule de overtrædelser, han derved lavede af køre- og hviletidsreglerne. Sagen kunne derfor afgøres med det samme, som en såkaldt "straksdom", hvor han også blev dømt for flere overtrædelser af køre- og hviletiderne, fortæller specialanklager Pernille Moesborg.

Chaufføren blev idømt 60 dages betinget fængsel, en bøde på 144.000 kr., ubetinget frakendelse af førerretten til at føre tunge køretøjer i Danmark i 1 år og udvisning med indrejseforbud i 6 år.

- Dommeren lagde til grund, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder, og derfor er det nyindførte bødeloft ikke anvendt, forklarer specialanklager, Pernille Moesborg.

Af bøden udgør de 20.000 kr. en tillægsbøde, fordi han som bosat i udlandet ikke kan dømmes til at udføre samfundstjeneste.

Chaufføren modtog dommen.

Han blev varetægtsfængslet efter dom, indtil han kan udsendes af Danmark.