Smart teknologi i bilen skal redde menneskeliv

Foreløbige ulykkestal viser, at antallet af trafikdræbte i år ligger en smule lavere end normalt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Når året er omme, vil omkring 175 personer have mistet livet i trafikken på de danske veje, lyder prognosen.

- Vi har lige nu kurs mod et relativt lavt antal dræbte på vejene herhjemme. Hvert trafikdrab er dog stadig et drab for meget, og derfor skal vi fortsætte det målrettede arbejde med at forbedre den hjemlige trafiksikkerhed, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Hun fortæller, at det typisk er uopmærksomhed og utilstrækkelig orientering, der er en faktor i trafikulykkerne.

Flere biler får indbygget ny teknologi som eksempelvis en afstandsrobot, der sørger for, at man holder fornuftig afstand til hinanden.

Og den slags kan være med til at redde liv, fortæller Stefan Søsted, der er direktør i Færdselsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Uopmærksomhed i trafikken er en alvorlig uheldsfaktor, men bedre trafiksikkerhed opnås ikke alene ved at påvirke vores adfærd, når vi sætter os bag rattet. Også teknologisk kan vi bidrage til en øget trafiksikkerhed.

Omkring 3000 kommer årligt til skade i trafikken, og det tal har ifølge Vejdirektoratet ligget stabilt de seneste år.

De 175 trafikdræbte i år er cirka på niveau med antallet i 2015 og 2017 og lidt højere end i 2012, som indtil nu er året med færrest dræbte i Danmark, siden ulykkesstatistikken startede i 1930'erne.

Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der laves på baggrund af indberetninger om trafikulykker fra politiet.

Tallene for 2018 vil først være endeligt opgjort i maj 2019, og der er derfor tale om et estimat ud fra de foreløbige tal.