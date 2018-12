Skadestuer behandler 45 procent færre voldsskader end i 2010

For syvende år i træk behandler skadestuer færre personer med voldsskader, på trods af at flere anmelder vold.

10.371 personer blev i 2017 behandlet på en af landets skadestuer efter at have været udsat for vold.

Det er et lille fald i forhold til året før, og det er syvende år i træk, at tallet falder. Det viser en undersøgelse foretaget af Rambøll for Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

I 2010 var 18.710 personer på skadestuen efter vold. Dermed er antallet faldet med 45 procent de seneste syv år, og det glæder analytiker ved DKR Ingrid Soldal Eriksen.

- Vold er et meget vigtigt fokusområde for os, fordi det kan give os en god indikation på, hvor mange utrygge handlinger der foregår i det danske samfund.

- På baggrund af denne rapport er der god grund til at antage, at volden ikke er stigende og ligger på et fint stabilt lavt niveau, siger hun.

Faldet sker, selv om antallet af voldsanmeldelser til politiet er steget fra 2015 til 2017.

Ifølge Justitsministeriet kan stigningen forklares med, at der er ændret på praksis for anmeldelse af vold for at kunne få erstatning hænger ikke sammen med antallet af voldsepisoder.

Ifølge skadestueundersøgelsen sker de fleste voldsepisoder i nattelivet, og Ingrid Soldal Eriksen mener, at barpersonale og sikkerhedsvagter her er blevet bedre til at sætte ind, når konflikter udvikler sig.

- Man kan også håbe, at det betyder, at vi generelt er blevet mindre tilbøjelige til at udøve vold og bedre til at passe på hinanden, siger hun.

I 2008 udgjorde mænd cirka 75 procent af de registrerede voldsskader, mens de i 2017 udgjorde cirka 66 procent. Det betyder dog ikke, at kvinder i højere grad udsættes for vold, men at antallet af episoder er faldet kraftigere for mænd end for kvinder.

Ifølge Ingrid Soldal Eriksen hænger det sammen med, at der specielt i nattelivet er sat ind over for vold, hvor det oftest er mænd, der er involveret.

Kvinder udsættes oftere end mænd for vold i hjemmet.