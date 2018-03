Skadestuen har travlt: Men nu er vejene snart normale igen

DMI har offentliggjort de seneste prognoser for snefygning og isslag på vejene, og mens Syd- og Sønderjylland var hårdt ramt i morgen- og formiddagstimerne, lader det til at være ovre for denne gang.

I hvert fald er alle kommuner i JydskeVestkystens udgivelsesområde nu hvide på DMI's kort, hvilket betyder, at der ikke længere er risiko for hverken snefygning eller isslag. Vejdirektoratet melder dog stadig, at der kan være glat på udsatte steder i hele Syd- og Sønderjylland.

Det glatte føre i morgen- og formiddagstimerne nåede at skabe en del ravage i landsdelen. Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi kunne berette om flere små og mellemstore uheld rundt omkring i trafikken.

Motorvejen var en overgang delvis spærret ved rastepladsen Oksekær Vest på grund af et uheld, hvor en lastbil holdt på tværs af det ene spor, en kvinde måtte på sygehuset efter et uheld på Hærvejen syd for Rødekro og en bus og en bil tørnede sammen - ligeledes nær Rødekro. En bil endte også på taget på Jelsvej mellem Rødding og Jels.

Det glatte føre har også givet - og giver fortsat - travlhed på skadestuen i Esbjerg.

- Der er mange, der er kommet mange til skade i trafikken grundet føret. Generelt er det cyklister og fodgængere. 15 har allerede været forbi eller er på vej. Vi forventer flere og vil derfor ikke afvise ventetid, fortæller Ledende Oversygeplejerske i den Fælles Akut Modtagelse i Esbjerg, Christian Jørgensen i en mail.