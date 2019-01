Sindssyg øksemand dømt til anbringelse efter angreb på tank

På grund af sindssygdom skal en 30-årig mand ifølge DR anbringes på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, fordi han tilbage i februar overfaldt et ungt par med en økse på en tankstation i Birkerød.

Sagen vakte nogen opsigt dengang. For ud over overfaldets brutalitet gik politiet ud og efterlyste manden. Meldingen lød, at han var farlig.

Efterfølgende oplyste Politiets Efterretningstjeneste (PET), at man havde haft kig på manden. PET havde haft oplysninger om, at han havde haft bekendtskab med militant islamisme.

Den storstilede eftersøgning, der flere steder er blevet betegnet som en "menneskejagt" sluttede i stripklubben Club 34 i Istedgade i København. Ansatte på klubben og en hotelreceptionist havde genkendt manden og kontaktet politiet.

Anholdelsen skete to dage efter overfaldet på Cirkle K-tanken i Birkerød. I mellemtiden nåede han at begå flere lovovertrædelser.

Dagen efter stjal han en bil fra en kvinde ved at true hende med en kniv, og dagen efter igen røvede han 63.300 kroner og 100 euro fra Danske Bank på torvet i Ringsted.

Dommen er afsagt onsdag ved Retten i Lyngby, og manden har nu to uger til at overveje, om han vil anke.

Anbringelsesdommen betyder, at sagen skal omkring en dommer, før manden engang ude i fremtiden kan komme på fri fod.