Sikkerheden er skruet op på politigård siden politidrab

Ekstra overvågning, belysning, spejle og snart kommer måske også et 2,5 meter højt hegn.

Sikkerheden omkring politigården i Albertslund er blevet oprustet, siden hundefører Jesper Jul blev skudt på klos hold ved politigården i 2016.

Jørgen Jensen, formand for Vestegnens Politiforening, fortæller, at det høje hegn skal sikre politiets tjenestebiler, og at medarbejdere sikkert kan gå til og fra arbejde.

- Det er en erkendelse af, at i 2018 er man også nødt til at tage nogle forholdsregler, som gør, at personalet, der møder på alle tider af døgnet, også når det er mørkt, har en sikker adgangsvej til og fra arbejdspladsen.

- Man har vurderet, at det vil være tryghedsskabende for medarbejderne, at når de møder ind, så vil de kunne parkere i et indhegnet område, hvor der er direkte adgang til politigården, siger Jørgen Jensen.

Indhegningen får dog ikke betydning for besøgende til politigården. De vil fortsat have adgang via hovedindgangen.

Ifølge Albertslund Posten skal opsætningen af hegnet vedtages i kommunalbestyrelsen, før det bliver en realitet.

Foruden hegnet har politigården efter drabet også fået yderligere belysning, overvågning og spejle, så man lettere kan se omkring hjørner.

Den 27-årige Mikkel Starsø Renard blev i Retten i Glostrup i september idømt forvaring for drabet for at have skudt Jesper Jul ned ved en indkørsel til Albertslund Politigård. Jesper Jul afgik efterfølgende ved døden.

Mikkel Starsø Renard har anket dommen, og mandag begynder ankesagen i Østre Landsret, og dommen ventes torsdag. Han har erkendt at have skudt betjenten, men mener, at der er tale om grov vold med døden til følge.

Generelt har der de senere år været et øget fokus på sikkerheden for landets betjente, fortæller formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt.

- Der er ingen tvivl om, at siden angrebet på Krudttønden og i Krystalgade er sikkerhed tænkt meget mere ind i uddannelsen og i det daglige, siger han og forklarer, at det også indebærer politistationerne.

Han vil dog ikke ind i, hvordan sikkerheden mere præcist er styrket.

- Der er sket en masse sikkerhedsforanstaltninger rundt om i landet. Det er desværre ikke lige så let tilgængeligt at komme ind på alle politistationer, som det tidligere har været.

- De sikkerhedsforanstaltninger er vi selvfølgelig nødt til at have, siger han.