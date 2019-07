Sigtelse: Mand ville dræbe betjent med skud

En mand bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han bliver sigtet for at have forsøgt at slå en politibetjent ihjel på Tåsinge.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi på Twitter.

Politiet kunne tirsdag aften berette om en politiaktion, hvor en af kredsens betjente blev ramt af skud i overarmen.

Gerningsmanden blev straks pågrebet, og det er ham, som onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhøret.

Han blev også selv hårdt såret, så retsmødet kommer til at foregå uden hans tilstedeværelse.

Det var tirsdag klokken 13.13, at politiet modtog en anmeldelse om, at en person i en ejendom nær Bjerreby på Tåsinge havde afgivet trusler med et våben. Senere blev der afgivet skud mod en anden person, og herefter forskansede manden sig i sit hus.

Flere patruljer blev herefter sendt til adressen.

Ifølge det regionale medie fyens.dk oplyste politiet klokken 16.30, at det uden held forsøgte at komme i dialog med manden.

Ifølge mediets reporter på stedet lød der klokken 16.35 et enkelt skud. Lige derefter kørte en ambulance til ejendommen.

Ti minutter senere lød flere skud, og i alt kunne man høre 11 skud. Ved 17.30-tiden kørte ambulancen så væk med manden og betjente siddende bagi, rapporterede fyens.dk.

Grundlovsforhøret begynder onsdag klokken 14 ved Retten i Svendborg. Her vil anklagemyndigheden bede om, at dørene til retsmødet lukkes.