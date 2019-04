Sigtelse: Mand lagde håndgranat inden Paludan-demo

En mand, der tirsdag blev anholdt, bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør i København.

En 19-årig mand er sigtet for tirsdag at have lagt en håndgranat på Blågårds Plads på Nørrebro, hvor han på asfalten med spraymaling havde skrevet "Død over Paludan".

Her henvises der til den indædte islammodstander Rasmus Paludan, der har stiftet partiet Stram Kurs.

Den 19-årige mand er også mistænkt for at have været i besiddelse af en pistol.

Manden, der blev anholdt tirsdag formiddag, er onsdag morgen blevet præsenteret for sigtelsen i et grundlovsforhør ved Dommervagten i København.

Han er klædt i sort fra top til tå, er omkring 180 centimeter høj og spinkel af bygning.

Hans forsvarer oplyser, at den 19-årige nægter sig skyldig, men gerne vil forklare sig. Men efter anmodning fra anklagemyndigheden har dommeren besluttet at lukke dørene trods protester fra forsvareren og pressen.

Det betyder, at pressen og tilhørerne bliver vist ud og først må komme ind igen, når der afsiges kendelse om en eventuel varetægtsfængsling.

Desuden har dommeren besluttet, at manden skal beskyttes af et navneforbud.

Efter fundet af håndgranaten og skydevåbnet på Blågårds Plads blev Paludans demonstration aflyst. Senere tirsdag besluttede Københavns Politi at udstrække et demonstrationsforbud for Stram Kurs og Rasmus Paludan i København.

Det fortalte chefpolitiinspektør Jørgen Skov fra Københavns Politi tirsdag aften på et pressemøde.

- Situationen har ændret sig og er eskaleret. Vi synes ikke længere, at et kortvarigt forbud var nok til at sikre den offentlige fred og sikkerhed.

- Med sikkerhedssituationens eskalering taler vi om den håndgranat, der her til formiddag blev fundet på Blågårds Plads, sagde han.

Uroen startede søndag eftermiddag, da flere blev provokeret af Rasmus Paludans optræden på Blågårds Plads. Blandt andet kastede han med en koran.

Herefter antændte nabolaget, og det endte i kampe mellem ballademagere og politiet. Det fortsatte dagen igennem og natten til mandag.

Mandag rykkede balladen så til Albertslund, hvor Paludan skulle have holdt en demonstration. Her blev der kastet med sten og affyret fyrværkeri mod politiet.