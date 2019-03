Sigtelse: Hjemmerøver dræbte 81-årig kvinde

I sin lejlighed i København blev en 81-årig kvinde fredag fundet død. Københavns Politi mener, at hun har været offer for et rovmord.

En 26-årig mand er anholdt, og han bliver søndag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

- Han er sigtet for manddrab og for røveri af særlig farlig karakter. Det er vores opfattelse, at der er tale om et røveri i kvindens hjem, og at hun i den forbindelse er blevet dræbt, fortæller efterforskningsleder Brian Belling.

Ifølge efterforskningslederen har politiet en teori om, hvordan kvinden er død. Men den vil han ikke ud med endnu, da den ikke er bekræftet.

- Der var ligsyn i går (lørdag, red.), og der skal være obduktion senere i dag (søndag, red.). Af hensyn til efterforskningen kan jeg ikke sige mere lige nu, lyder det fra Brian Belling.

Det var pårørende til kvinden, som var bekymrede over ikke at kunne komme i kontakt med hende, der fredag kontaktede politiet. I lejligheden lå kvinden død.

Brian Belling fortæller, at det er politiets efterforskning, som har ført til anholdelsen af den 26-årige. Men hvad der mere konkret peger i retning af ham, vil efterforskningslederen ikke ud med.

Hvorledes den 26-årige mand forholder sig til sigtelsen, er uvist. Ifølge efterforskningslederen har manden nemlig ikke udtalt sig til politiet.

Ved søndagens retsmøde vil manden få lejlighed til at forklare sig over for en dommer, som så skal tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at fængslet manden.

Ifølge Brian Belling vil anklagemyndigheden begære, at grundlovsforhøret af hensyn til den videre efterforskning bliver holdt for lukkede døre.

Han fortæller også, at der vil blive fremsat et krav om, at den dræbte af hensyn til de pårørende bliver beskyttet af et navneforbud.