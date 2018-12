Sextiltalt psykolog til patient: Du skal være min husslave

Psykolog nægter at have haft sex med selvmordstruet patient. Det var blot et rollespil, vi havde, hævder han.

En omfattende korrespondance via sms mellem en psykolog og en kvindelig patient skal ikke tages bogstaveligt.

Sådan lyder det tirsdag, da en 57-årig psykolog med egen praksis giver forklaring i Retten i Aarhus.

Han er tiltalt for at have udnyttet en kvindes behandlingsmæssige afhængighed til at skaffe sig flere tilfælde af samleje og oralsex.

"Vi skal have en lang periode, hvor du udelukkende er min ejendom og dedikeret husslave," skriver psykologen blandt andet i en sms til kvinden, der var selvskadende og selvmordstruet.

I andre sms'er sendt fra manden hedder det:

"Husk absolut underkastelse i forhold til mig. Læg kluns i stuen, jeg er i soveværelset."

Anklager Jhin Lee dokumenterer tirsdag de mange sms'er.

Kvinden instrueres i, hvordan hun skal indfinde sig på mandens adresse om aftenen og natten og tilfredsstille ham seksuelt.

Psykologen foreslår også, at kvinden finder en veninde, der kan indgå i "slaveforholdet".

Den tiltalte erkender, at han har sendt sms'erne til kvinden.

Men ordene og instruktionerne skal ikke tages bogstaveligt, siger han.

- Det var et rollespil, vi havde kørende, forklarer han.

- Jeg er en imaginær person i de sms'er, der prøver at trigge hende som led i en læringsproces, uddyber han.

Idéen er ifølge psykologen, at han verbalt fremstiller sig som en type, som ude på at misbruge kvinden seksuelt.

Det skal lære kvinden at sige fra over for sådanne typer, når hun møder dem ude i nattelivet, lyder det fra den tiltalte.

Den tiltalte har således aldrig været i nærkontakt med kvinden. Højst givet hende knus og lagt en hånd på ryggen af hende, forklarer han.

Psykologen forklarer også, at han havde kvinden i behandling fra slutningen af 2014 til efteråret 2016.

Han afsluttede behandlingen i efteråret 2016. Men kvinden blev ved at opsøge ham, forklarer psykologen.

Han accepterede at fortsætte behandlingen, da han ellers frygtede, hun ville tage sit eget liv, forklarer han.

Da politiet rejste sigtelse mod psykologen, fik han midlertidigt frataget sin autorisation.

Det har dog ikke hindret ham i at fortsætte som praktiserende psykolog uden autorisation.

Anklagemyndigheden går efter, at han fratages retten til at virke som psykolog "indtil videre".

Retten behandler sagen tirsdag og onsdag.