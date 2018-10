Se billederne: Forulykket tankvogn har spærret motorvej i begge retninger

VOJENS: Det var lige midt i morgentrafikken, det gik galt mandag morgen ved Vojens. En uheldig chauffør ramte autoværnet med sin tankvogn og væltede. Det blev et problem for bilisterne på motorvej E45, der hurtigt blev spærret i begge retninger. Tankvognen var nemlig fyldt med brændbar væske.

Vagtchef fra Syd- og Sønderjyllands politi Ivan Gohr Jensen fortalte kort efter uheldet, at tidshorisonten for oprydningen endnu var ukendt, fordi man stadig var i gang med at sikre, at der ikke vare nogle lækager med brandbar væske.