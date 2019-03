Sagsbunker hos jurister udløser påbud fra Arbejdstilsynet

En mangel på forberedelsestid for juristerne i Anklagemyndigheden i Særlig Efterforskning Øst i Københavns Politi får Arbejdstilsynet til at udstede et påbud om at få orden på forholdene.

Det skriver Avisen.dk.

Afdelingen har fået en flaskehals, efter gruppen af efterforskere er blevet opnormeret fra 50 til 160. De nye muskler i efterforskningen er dog ikke blevet fulgt op af en lignende opgradering blandt juristerne.

Juristernes hovedopgave er at kontrollere efterforskernes arbejde, inden sagerne kommer for retten. Men antallet af jurister har ikke ændret sig i takt med opnormeringen af efterforskere.

Det har ifølge Arbejdstilsynet ført til dårlig forberedelse og en række fejl.

Juristerne oplyser ifølge Avisen.dk eksempelvis, at der som følge af arbejdspresset sker brud på retsplejeloven og fejl i kendelser om telefonaflytning.

Juristernes arbejdsgiver er chefanklager Ida Sørensen. Hun erkender, at der sker fejl, når der skal indhentes kendelser til aflytning af bestemte telefonnumre.

Det kan ifølge Avisen.dk betyde, at politiet lytter med på det forkerte telefonnummer.

- Vi tager det ekstremt alvorligt, når vi får sådan et påbud fra Arbejdstilsynet, siger hun til Avisen.dk.