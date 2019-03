Sættevogn og bil kører galt og spærrer Vejlefjordbroen

Der meldes ikke om alvorlig personskade efter et uheld fredag morgen på E-45-motorvejen ved Vejle.

Bilister kan fredag morgen ikke køre over Vejlefjordbroen via E45-motorvejen. Årsagen er et trafikuheld.

I første omgang blev der lukket for al trafik i nordgående retning, mens ét spor var farbart i modsatte retning. Omkring klokken 8.30 er der dog også blevet lukket af for sydgående bilister.

Tre personer har været involveret i uheldet ifølge politiets første meldinger. De er alle ved bevidsthed, men deres skader er ukendte.

- Det er formentlig startet med en sættevogn, der havarerer. Derefter kommer der en personbil og kører ind i den, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Lindhardt.

En sættevogn er en type lastbiltrailer.

En person sad i lastbilen, mens der sad to mennesker i personbilen. Ifølge Vejle Amts Folkeblad er der kaldt en lægehelikopter til stedet. Om den vil blive taget i brug, er uvist.

Ifølge Vejdirektoratet vil oprydningen efter uheldet tidligst være færdigt klokken 10. Trafikken på strækningen vil være påvirket resten af formiddagen, lyder det på Twitter.

Politiet er på stedet og omdirigerer trafikken. For bilister med kurs sydpå bliver man ledt af ved afkørsel 60 Vejle N. Biler på vej i modsatte retning sendes af motorvejen via afkørsel 61A Vejle C.

Kort før klokken 09.00 fredag meldes der om cirka 30 minutters forsinkelser i begge retninger.

Vejlefjordbroen er en travl trafikåre og en af de mest trafikerede motorvejsbroer i Danmark.