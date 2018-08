Rocker får forbud mod at besøge klubhuse efter våbensag

Et medlem af Satudarah må ikke vise sig i klubhuse over hele landet og i dele af Brøndby Kommune, siger dom.

Et medlem af rockerklubben Satudarah er mandag blevet forbudt at opholde sig i klubbens lokaler i hele Danmark og i dele af Brøndby Kommune. Opholdsforbuddet gælder i fire et halvt år, efter at han har afsonet en fængselsstraf, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Indgrebet mod mandens bevægelsesfrihed skyldes, at han er fundet skyldig i at have besiddet skydevåben og 250 gram sprængstof.

Den 24-årige Martin Ruhoff Iversen har modtaget dommen, som er afsagt af Retten i Glostrup.

Sagen drejer sig om to pistoler og næsten 100 patroner. Desuden lå han inde med en detonator med ledninger, som hørte til sprængstoffet, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Straffen er blevet fastsat til ubetinget fængsel i fire år og seks måneder. I forlængelse heraf er der altså et forbud mod at opholde sig bestemte steder - heriblandt dér, hvor våben og sprængstof blev fundet.

Det er anden gang, at en anklager fra Københavns Vestegns Politi har fået medhold i retten i sin påstand om opholdsforbud. Muligheden blev lov i forbindelse med Bandepakke III.

- Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at bruge dette værktøj i rocker/bandesager fremover, siger anklager Teuta Memeti i pressemeddelelsen.