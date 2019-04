Rigspolitiet efter tolke-koks: Ny ordning kræver tilvænning

Forleden blev en formodet georgisk parfumetyv løsladt, fordi Københavns Politi ikke kunne få en georgisk tolk til at møde i retten, hvor den georgiske mand blev stillet for en dommer.

Sagen kommer, få dage efter at en ny tolkeordning er trådt i kraft. Rigspolitiet, som administrerer ordningen, erkender, at der er sket et koks.

- Der er få georgiske tolke i Danmark, så det har længe været en udfordring at skaffe georgiske tolke, når der er brug for det - også under den tidligere tolkeordning, skriver pressechef i Rigspolitiet Thomas Kristensen i en mail til Ritzau.

Tolkefirmaet Easy Translate har efter et udbud vundet tolkeopgaven. Det har affødt kritik fra tolkebranchen, fordi firmaet ifølge de kritiske røster giver tolkene honorarer, der ligger 15-25 procent under det hidtidige.

Da den formodede butikstyv, som er sigtet for at stjæle parfume til en værdi af 560 krober i en forretning i shoppingcenteret Fields, skulle for retten, meddelte firmaet, at det ikke kunne skaffe en georgisk tolk.

Politiet forsøgte derefter at få fat i flere georgiske tolke, men fra dem lød beskeden, at de ikke ønskede at arbejde for politiet på grund af den nye aftale med Easy Translate.

Både Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Dommerforeningen har udtrykt utilfredshed med, at der er blevet sparet på tolkebistanden. Men hos Rigspolitiet forholder man sig afventende.

- Den nye ordning har på nuværende tidspunkt kun været i drift i lidt over en uge, så vi er stadig i opstartsfasen, og både tolkebrugere og tolkene skal vænne sig til en helt ny ordning, hvor al bestilling af tolkning sker digitalt, skriver Thomas Kristensen i mailen til Ritzau.

Den formodede parfumetyv står til en bøde og en udvisning af landet i to år. Det er udvisningspåstanden, som er årsag til kravet om fængsling.

For at kunne effektuere en udvisning er det nemlig praktisk at have styr på, hvor den udviste opholder sig. Og det har man, når han er fængslet.

Den georgiske mand er fortsat sigtet for tyveriet.