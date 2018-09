På trods af skepsis fra Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd vil regeringen nu sørge for, at borgerne får lov til at bevæbne sig med peberspray, så de kan forsvare sig derhjemme.

Et udkast til et lovforslag er netop sendt i høring. Meningen er, at folk skal kunne sprøjte imod for eksempel hjemmerøvere, fremgår det. Våbnet må kun bruges i nødværge.

Også fremover vil det være forbudt at bruge peberspray offensivt. I så fald er der tale om en handling, som i straffeloven beskrives som vold af særlig farlig karakter.

Under arbejdet med lovforslaget har Justitsministeriet kigget ud i Europa, og det har vist sig, at også franskmænd må have peberspray liggende i hjemmet. I Tyskland kan man ligeledes købe sprayen, men her må den kun bruges i selvforsvar mod angribende dyr.

Initiativet vil få borgerne til at føle sig mere trygge, vurderer Justitsministeriet. I mange tilfælde "vil alene bevidstheden om, at man er i stand til at forsvare sig selv øge følelsen af tryghed og sikkerhed for den enkelte", lyder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Tidligere i år har Politiforbundet advaret om, at peberspray kan falde i de forkerte hænder og blive brugt ulovligt. Det Kriminalpræventive Råd har også været kritisk:

- Jeg er generelt betænkelig ved, at man begynder at bevæbne vores befolkning, har rådets formand, Henrik Dam, sagt.

Desuden kan et indbrud eller røveri i hjemmet ifølge Henrik Dam udvikle sig til en ekstra smertefuld oplevelse - nemlig hvis gerningsmanden får fat i pebersprayen og sprøjter husejeren i øjnene.

Med lovforslaget vil regeringen give nogle mennesker lov til at have peberspray med sig ude på gader og stræder. Det er ofre for stalking eller andre personer, der risikerer overfald af eks-samlevere eller familiemedlemmer.

Sprayen er en neutral væske, der er blandet med en stærk koncentration af potente krydderier. Et sprøjt kan give svær svien i øjnene og åndedrætsbesvær.

For at kunne sælge midlet skal våbenhandlere og andre forretningsdrivende have en godkendelse. Loven vil "medføre positive økonomiske konsekvenser i form af øget omsætning", noterer Justitsministeriet.