Rapport: 69 blev dræbt eller såret i bandeopgør i fjor

Opgør i rocker- og bandemiljøet kostede i 2017 fire personer livet, mens 65 andre blev såret. Det fremgår af Rigspolitiets seneste banderapport, som netop er fremsendt til Folketingets Retsudvalg.

Rapporten fremhæver særligt årets tredje kvartal, hvor en krig mellem gruppen Loyal To Familia (LTF) og gruppen Brothas rasede i København.

Men også opgør mellem rockergrupperne Satudarah og Bandidos samt lokale bandeskærmydsler i Odense, Esbjerg, Fredericia og Aarhus er årsag til en del af de mange voldsepisoder.

I rapporten bemærker Rigspolitiet, at der ikke alene er kommet flere skyderier, de foregår også oftere i det offentlige rum.

Banden Loyal To Familia, som for nylig blev ramt af et midlertidigt forbud, skiller sig ifølge rapporten ud fra flere andre grupper.

Mens andre bander har ladet sig underordne udenlandske grupperinger, så har LTF forsøgt at hverve nye medlemmer, også i udlandet.

Det er blandt andet foregået i fængslerne, hvor man har hvervet fanger, der har afsonet sammen med LTF'ere. Derudover har man holdt grillfester for at skabe forbindelser til kriminelle, der så er blevet indrulleret i banden.

Politiet peger desuden på, at nogle bander - her sættes ikke navn på - har fokus på ungdomsklubber, når der skal skaffes nye medlemmer.

Når banderne vokser, så kommer konflikterne. For en større bande vil ofte gøre krav på et større territorium, hvor den kan udøve sine lyssky affærer. Men det kræver, at man bevæger sig ind på andre banders område, og så går det galt.

Ud over at efterforske bandekriminalitet forsøger politiet også at forebygge. I den forbindelse har man ansat 25 medarbejdere fordelt på seks politikredse: København, Vestegnen, Midt- og Vestsjælland, Østjylland, Fyn og Nordsjælland.

Penge til de 25 blev afsat i august i fjor, da justitsminister Søren Pape Poulsen (K) præsenterede et bandeudspil. Det var dengang krigen mellem LTF og Brothas var på sit højeste.

De 25 udfører ifølge banderapporten "opsøgende og relationsbyggende arbejde med unge".

Banderapporten beskæftiger sig ikke med den aktuelle bandekrig, der har hærget i og omkring København i den seneste tid. Den krig udspringer ifølge politiet af en splittelse i banden Brothas - altså samme bande, som i fjor lå i krig med LTF.