Racerbil rammer 46-årig fotograf der ryger på sygehuset

EN fotograf bliver påkørt under et motorløb på Jyllandsringen i Silkeborg. Han er uden for livsfare.

Et motorløb sluttede brat for en 46-årig mandlig fotograf, da han blev ramt af en racerbil, som kørte af banen på Jyllandsringen i Silkeborg søndag.

Ulykken skete, da føreren mistede kontrollen over bilen, hvorefter han skred ud og ramte fotografen. Det oplyser Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Hvorfor han mister kontrollen, eller hvad det er, der gør, at det sker, ved jeg ikke. Men bilen ryger af banen og ind over en jordvold og rammer denne her fotograf, som står derude, siger Olesen.

Fotografen var hyret af bilejernes organisation, FDM, til at tage billeder af løbet.

Han er uden for livsfare, men har formentlig fået slemme skader, som han skal opereres for på Skejby Sygehus, hvor han er på vej til lidt over klokken 14.

Ifølge vagtchefen slap føreren af bilen uden skrammer, efter at han røg ud fra banen.

Løbet blev stoppet i over en time, da forholdene skulle undersøges efter ulykken. Kort før klokken 14 er det dog genoptaget. Arbejdstilsynet har været på stedet for at se forholdene.

Jyllandsringen blev bygget i 1966. Banen er bygget oven på en gammel grusgrav.