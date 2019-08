Pyrus-skuespiller mister retten til at køre bil i tre år

Skuespiller Jan Linnebjerg - kendt fra rollen som nissen Pyrus - er blevet idømt ti dages betinget fængsel samt en bøde på 11.500 kroner for at have kørt spirituskørsel.

Desuden fratages han retten til at køre bil i tre år - gældende fra 21. september 2018.

Det har en dommer i Retten i Lyngby afgjort.

I retten kom det frem, at han 19. maj sidste år kørte i sin varebil på Hillerødmotorvejen med en promille på 1,13.

Den 59-årige skuespiller var selv mødt op i Retten i Lyngby, hvor han erkendte sig skyldig i spirituskørslen. Herefter forklarede han, at han blev stoppet i en spritrazzia, da han var på vej hjem fra Lyngby.

Her havde han været på sushirestaurant med sin kone og fejre bryllupsdag. Ved middagen fik han en stor fadøl og sake, forklarer han.

- Jeg havde drukket sådan en stor halv liters (fadøl, red.) og måske ti centiliter sake - måske lidt mindre, siger han.

- Jeg føler ikke, at jeg på nogen måde ville være til fare for nogen. Men dumt var det, ja.

Det er ikke første gang, at skuespilleren er blevet taget for at køre med for høj promille. I januar 2017 fik han en bøde på 6500 kroner samt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Derfor bliver han denne gang idømt en ubetinget frakendelse af kørekortet og også en betinget fængselsstraf.

- Det er sådan, at Jan Linnebjerg tidligere er dømt for spirituskørsel. Det gør, at der er tale om et andengangstilfælde, lød det fra anklageren i retten.

Ved spirituskørsel er bødens størrelse afhængig af den dømtes indkomst og promillen. Desuden stiger straffen, hvis man kører spritkørsel flere gange.

I år er det 25 år siden, at Jan Linnebjerg for første gang tonede frem på tv-skærmen som julenissen Pyrus i TV2's julekalender "Alletiders Jul".

Det er længe siden, at Jan Linnebjerg har spillet Pyrus på tv, men han har hvert år optrådt i rollen i mange storcentre ved juletid.

I et interview med kulturmagasinet "Gejst" på DR i december sidste år, fortalte han dog, at det nok er ved at være slut med at spille Pyrus.