Politiets biler ramt af farlige bremseproblemer

Politiet i Nordsjælland og på Københavns Vestegn har i flere måneder haft problemer med bremserne i deres biler.

Det skriver Ingeniøren, der har fået aktindsigt i dokumenter fra Rigspolitiet.

Fejlen ligger hos de værksteder, der har serviceret bilerne fra de to politikredse.

- Det er klart, at de her bremsesvigt har skabt noget utryghed blandt betjentene, siger Jørgen Jensen, fællestillidsmand for politibetjentene på Københavns Vestegn, til Ingeniøren.

- Vi taler jo om udrykningskøretøjer, der kommer op på hastigheder, der presser bilerne til det yderste.

Tidligere har politiet kun benyttet autoriserede værksteder, men i begyndelsen af 2018 fik politikredsene mulighed for at sende kontrakterne på vedligeholdelse af deres biler i udbud.

Herefter valgte Nordsjællands Politi og Københavns Vestegns Politi at bruge Autocenter København.

Hos politiet på Vestegnen har der været to konkrete tilfælde med bremsesvigt i trafikken. Derfor har politikredsen sendt alle biler, der har været serviceret af Autocenter København i Hvidovre, til kontrol hos autoriserede værksteder.

- Gennemgangen på de autoriserede værksteder af ovennævnte biler viste et uacceptabelt antal fejl i forbindelse med Autocenter Københavns servicering af bremser på tværs af bilmærker, skriver Rigspolitiet i et internt notat.

Problemet er, at værkstederne har smurt kobberfedt på bolte, der ikke må smøres, og at man har genbrugt engangsbolte.

En grundig undersøgelse af et udvalg af politibilerne, som Teknologisk Institut har lavet, har vist, at samtlige biler er blevet fejlserviceret, og at flere ikke var i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.

En række kontroller på bilerne i Nordsjælland har afdækket samme type fejl. Men en mere gennemgående kontrol har kun påvist mindre alvorlige fejl.

Derfor har Nordsjællands Politi valgt at beholde sin kontrakt med Autocenter København. Københavns Vestegns Politi har til gengæld ophævet sin kontrakt.

Hos Autocenter København erkender man, at der er sket fejl.

- Det er rigtigt, at man ikke må smøre kobberfedt på bremserne på politiets biler. Det er normal rutine på almindelige biler blandt mekanikere.

- Men når boltene bliver så varme, som de gør på lige netop politiets biler, så er der risiko for, at de kan løsne sig, siger direktør Christian Buhelt til Ingeniøren.

Det er ikke første gang, der er svigtende bremser i politiets biler. Omkring 2000 viste der sig at være omfattende problemer med vedligeholdelsen af bremserne i de Ford Mondeo-biler, som politiet dengang rådede over.