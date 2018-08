Det er endnu uvist, hvad der ligger bag en række bilbrande i København natten til søndag. Men det er noget, som politiet har oplevet før, fortæller Peter Dahl, der er ledende politiinspektør og chef for beredskabet i politikredsen.

- Det er jo noget, vi konstaterer både i København og andre byer, at fra tid til anden, ser vi denne her epidemi med biler, der bliver sat i brand.

- I nat har vi så været så uheldige, at vi i hvert fald seks steder har konstateret, at der har været tændt ild i biler, siger han.

Den første anmeldelse tikkede ind klokken 23.30, hvor to biler var sat i brand på Udbygade i Nørrebro. Ikke længe efter blev en bilbrand anmeldt på Sjællandsgade.

Så modtog politiet en anmeldelse om en bilbrand i Nordvest på Peter Rørdamsvej ved Grundtvigskirken. Afslutningsvis blev der anmeldt to bilbrande i Hellerup omkring Emdrupvej.

- Men der er faktisk brændt flere biler end de seks, for der er næsten alle steder det, som vi kalder naboskader, siger Peter Dahl.

I det vestlige Sverige har myndighederne de seneste uger kæmpet med flere end hundrede bilbrande. Det kan have en effekt, vurderer politiinspektøren.

- Der er - tror jeg- lidt inspiration i det her. Når vi ser bilbrande andre steder for eksempel i Sverige eller andre steder i Europa, så blusser det nogle gange op igen i København og andre steder i landet.

- Men det er svært præcist at sige, da vi ikke ved, hvad motivet bag det her er. Om det bare er alvorlige drengestreger, eller om der egentlig er et motiv bag, siger han.

Søndag formiddag er der ikke foretaget anholdelser i sagen om brandene. Men der er noget, der tyder på, at der er flere end én gerningsmand.

- Jeg kan konstatere, at måden man har tændt ild til de her biler på, det er faktisk vidt forskelligt. Det taler lidt ind i, at der er forskellige grupperinger, der gør det her, siger Peter Dahl.