Politiet opgiver jagten på værdifuldt Evaristti-værk

Godt fire måneders efterforskning har ikke ført til meget nyt, og derfor opgiver politiet jagten på det meget værdifulde stjålne kunstværk af Marco Evaristti "Rolexgate".

Det oplyser Frede Nissen, vicepolitiinspektør og leder af politiets Efterforskningscenter Syd, til Jydske Vestkysten.

Kunstværket forsvandt fra museet Trapholt i Kolding, hvor der nytårsnat blev begået et indbrud.

Allerede kort efter blev det meldt ud, at der formentlig havde været to gerningsmænd på spil.

Men siden er man ikke nået meget længere.

- Der er ikke kommet væsentlig nyt, så efterforskningen er indstillet. Den hviler. De spor, vi har løbet efter, er blevet kolde, siger Frede Nissen til Jydske Vestkysten.

Politiet har tidligere bedt om offentlighedens hjælp i sagen.

Netop muligheden for et tip eller anden hjælp fra offentligheden gør, at politiet holder døren åben for at genoptage efterforskningen.

Værket er skabt af kunstneren Marco Evaristti i 2006 og er lavet af guld fra tandfyldninger, som angiveligt stammer fra jøder, der døde i koncentrationslejren Auschwitz i Polen under Anden Verdenskrig.

I værket indgår også diamanter, og alene materialet gør det meget værdifuldt.

Museumsdirektør Karen Grøn har betegnet værket som "uerstatteligt".

Nogle uger forinden i december blev også en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe stjålet fra kunstmuseet.

En mand er sigtet i sagen om aben, som menes at have en værdi på omkring 100.000 kroner.

Men politiet vurderer ikke, at han har forbindelse til tyveriet af Evaristti-værket, skriver Jydske Vestkysten.