Gerningsmændene er på fri fod efter et brutalt drab på Amager 19. juni i år.

Et fremtrædende medlem af banden Gremium blev 19. juni i år likvideret af to mænd på åben gade på Amagerfælledvej i København.

Siden da har politiet været på jagt efter gerningsmændene - dog uden held.

Derfor kommer Københavns Politi torsdag med en opfordring til offentligheden, samtidig med at politiet frigiver videobilleder fra drabet.

Man er særligt interesseret i at høre fra folk, der kan have set de to personer, der steg ud af en sort BMW, inden de skød ofret, Abdallah el-Chami.

Vidner har set en tredje mand, der sad klar bag bilrattet. Også ham leder politiet efter.

Bilen blev senere blev fundet udbrændt på Lagesminde Allé i Brøndby Strand. Et vidne så, at en person løb væk. Derefter afspærrede politiet området, og en hundepatrulje søgte efter spor.

- Vi er klar over, at videobillederne kan virke voldsomme, men vi håber, at der er nogen, der kan genkende mændene ud fra deres gangart eller statur, lyder det fra politikommissær Steffen Th. Steffensen fra Københavns Politi.

Gremium er en rockergruppering, der stammer fra Tyskland.

Steffen Th. Steffensen ønsker ikke at udtale sig om, hvad motivet bag drabet kan være.

- Vi har nogle motiver, men det er ikke nogle, vi kan dele på nuværende tidspunkt.

På Facebook berettede et øjenvidne, at mændene affyrede deres våben "adskillige gange". Offeret "løb og tryglede for sit liv, inden han til sidst faldt om", beretter vidnet.

Ifølge Ritzaus oplysninger var dræbte Abdallah el-Chami et ledende medlem af Gremium, som tidligere har været i konflikt med Black Jackets.

En skudveksling mellem netop disse grupper i 2016 på Peter Bangs Vej på Frederiksberg kostede den 23-årige Omid Mawlod livet.

Om det var årsagen til, at el-Chami skulle dræbes, vides det ikke.