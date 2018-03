Politiet kommer igen: 101 bilister kørte for hurtigt på uheldsstrækning

Det viste sig berettiget, at politiet valgte at placere en fotovogn på Hellevad-Bovvej ved Rødekro langfredag.

På fire timer blev 101 bilister målt til at køre for hurtigt - ti af dem så hurtigt, at de får et klip i kørekortet.

Desuden blev en bilist blitzet med 135 km/t på strækningen, hvor 80 km/t er højst tilladte - vedkommende kan se frem til en ny køreprøve.