Politiet jubler: Nabohjælp er i flot vækst i Esbjerg, Varde og Vejen

Syd- og Sønderjyllands Politikreds: Det har knebet lidt for borgerne i den nordlige del af Syd- og Sønderjyllands politikreds at komme med på www.nabohjælp.dk og dermed hjælpe hinanden med at holde indbrudstyvene væk fra både deres eget og naboernes hjem. Men det seneste år har både Esbjerg, Varde og Vejen kommuner haft den højeste procentvise tilvækst i antal nabohjælpere i kredsen.

I Esbjerg kommune er antallet steget med 27,6 procent til i alt 6220 tilmeldte husstande.

I Varde kommune med 21,7 procent til i alt 2977 husstande.

I Vejen kommune med 19,7 procent til i alt 2120 husstande.

-Vi er fantastisk glade for, at se den fine vækst i tilmeldte husstande, siger specialkonsulent i Kriminalpræventivt sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi Christian Østergård i en pressemeddelelse. -Samlet set er der nu næsten 26.000 husstande i kredsen med i Nabohjælp. Det gør helt sikkert en forskel. Især for de familier som slipper for at komme hjem til et gennemrodet hus, hvor der måske mangler ting, der aldrig kan erstattes. Så hver eneste tilmeldte skal have tak - og de, der endnu ikke er tilmeldt skal opfordres til at komme med i fællesskabet - jo før jo bedre.