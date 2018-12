Politiet jagter Audi efter overfald på Fyn

To mænds forsøg på at stjæle biler i Brylle sydvest for Odense udviklede sig mandag formiddag voldsomt.

Ejeren af en bygning i Brylle blev slået ned af mændene. Da den overfaldnes søn og svigerdatter derefter dukkede op, blev de forsøgt kørt ned af mændene, oplyser Fyns Politi.

De slap væk i en koksgrå Audi A3, og politiet efterlyser derfor bilen, som har BA 81 172 på nummerpladen.

Episoden udspillede sig ved 11-tiden, oplyser en talsperson for Fyns Politi.

Ved middagstid er det uklart, om de to mænd er maskerede eller ej, og i første omgang har politiet derfor ikke udsendt et signalement.

Audi'en blev sidst set på Møllegyden 18 i Brylle. Volden blev begået på Holmehavegyden. I øvrigt er folk fra Hjemmeværnet sendt ud for at bevogte gerningsstedet.