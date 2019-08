Politiet har fået over 100 tip om eksplosion på Østerbro

PET deltager i forsøget på at opklare sagen om eksplosion ved Skattestyrelsen.

Flere end 110 borgere har henvendt sig til politiet om eksplosionen ved Skattestyrelsens bygning i København sent tirsdag aften.

Det oplyser Københavns Politi torsdag. Bygningens facade blev raseret ved eksplosionen. Flere vidner har berettet om et enormt brag og en trykbølge på Østbanegade ved Nordhavn S-station.

I forsøget på at opklare sagen får hovedstadens politi bistand af Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet.

I en pressemeddelelse udtrykker politiet stor tilfredshed med den store respons.

- Det er virkelig overvældende, udtaler chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

- Det er en stor hjælp for efterforskningsgruppen, som blandt andet bruger vidnefortællingerne til at kortlægge interessante personers bevægelser i tiden op til og efter eksplosionen, siger han.

Politiet beder andre, som befandt sig i området fra klokken 21.45 til 22.15, og som endnu ikke har talt med politiet, om at henvende sig.

Torsdag formiddag ønsker politiet dog ikke at svare på yderligere spørgsmål fra pressen. For eksempel om årsagen til den kraftige og ødelæggende eksplosion.

Den daglige leder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet, Peter Hald, har vurderet, at der formentlig var tale om et gasangreb.

- Det er min teori, at nogle har forsøgt et gasangreb med svejseværk eller skærebrænder ved at fylde postkassen i døren op med ilt og gas og har antændt det, sagde Peter Hald onsdag til Ritzau.

Hvis der var blevet brugt en håndgranat eller en rørbombe ville man se flere spor af fragmenter eller flossede huller på for eksempel skilte, har han sagt.

Politiet har i tidligere udtalelser understreget, at der er tale om et angreb på bygningen og ikke på personer.