Politiet får ubrugelige tip i sag mod mistænkt seriemorder

En 27-årig mand, der er sigtet for at have dræbt tre ældre mennesker, har fået forlænget varetægtsfængsling.

Endnu en gang har en nu 27-årig mand fået besked om, at han skal bruge de næste fire uger bag tremmer.

Manden, der er sigtet for at have dræbt tre ældre mennesker i et lejlighedskompleks på ydre Østerbro tidligere i år, har i Dommervagten ved Københavns Byret mandag fået forlænget sin varetægtsfængsling.

Derudover er det blevet besluttet, at han skal mentalundersøges.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre på trods af protester fra både pressen og advokat Mie Sønder Koch, der er forsvarer for den 27-årige.

Årsagen er en frygt for, at vidner i sagen kan blive påvirket, hvis for mange detaljer slipper ud i offentligheden. Det kan også føre til ubrugelige tip og ekstra arbejde for politiet, argumenterer anklager Søren Harbo.

- Politiet skal have mulighed for at sammenligne og efterprøve oplysninger, uden at offentligheden kan indrette sig derpå. Det kan være vidner, der har et ønske om at give den sigtede et alibi.

- Det kan også være vidner, der grundet sagens alvorlige karakter kunne have et ønske om at hjælpe politiet på en uhensigtsmæssig måde.

- Vi har allerede fået henvendelser i sagen, hvor vi kan have mistanke om, at de er kommet på baggrund af medieomtale, og som vi kan stille os stærkt tvivlende over for lødigheden af, siger Søren Harbo i retten.

Den 27-årige mand mødte op i retten i en blå skjorte, lyse cowboybukser og mørkeblå sko. Hans hænder lå foldet på bordet foran ham.

Han nægter sig skyldig i sagen, der begyndte at rulle, da en 81-årig kvinde blev fundet død i sin lejlighed 8. marts. I første omgang blev den 27-årige anholdt og sigtet for hjemmerøveri og drab i kvindens lejlighed i komplekset på Vangehusvej.

Men pårørende og beboere i ejendommen gjorde politiet opmærksom på, at andre mistænkelige hændelser var sket i tiden inden den 81-åriges død.

Frygten var, at flere beboere havde været udsat for lignende forbrydelser. Det fik politiet til at undersøge dødsfald i boligkomplekset helt tilbage til 2015, og i tre tilfælde mener politiet, at der er tale om drab begået af den 27-årige.

Derfor er han blevet sigtet for også at have dræbt en 80-årig mand og en 83-årig kvinde.

Inden dørene i retten blev lukket, oplyste anklagemyndigheden, at man har valgt at udvide grundlaget for at holde manden i sin celle.

Selv om manden officielt er sigtet for tre drab, har han kun været fængslet på grundlag af ét. Indtil nu. Mandag blev sigtelsen i retten udvidet til også at omfatte drab på den 80-årige.

Ved et tidligere retsmøde er det kommet frem, at betjente er i gang med at endevende teledata, dna-spor, videoer med overvågning, sålaftryk og korttransaktioner.