Politiet efterlyser ung mand for knivstik til gymnasiefest

Gerningsmanden bag et knivoverfald i november sidste år i Rødovre er fortsat på fri fod, oplyser politiet.

Politiet er på jagt efter en person, der til en gymnasiefest i Rødovre stak en vagt med en kniv.

I en pressemeddelelse har Københavns Vestegns Politi offentliggjort billeder og video fra et overvågningskamera.

To medgerningsmænd er allerede blevet fundet, mens selve gerningsmanden fortsat er på fri fod. De to andre er blevet sigtet for medvirken til drabsforsøg.

- Vi har altså fundet dem, vi mener er de medskyldige, men trods intensiv efterforskning er det ikke lykkedes os at finde frem til ham, der begik selve drabsforsøget.

- Derfor har vi nu valgt at offentliggøre overvågningsvideoen, der viser den unge mand, siger politikommissær Ole Nielsen.

Knivstikkeriet skete i forbindelse med en gymnasiefest, der blev afholdt den 30. november sidste år på Rødovre Gymnasium.

Tidligere på aftenen var en af festens deltagere blevet smidt ud fra festen, og politiets teori er, at overfaldet formentligt er en udløber af den episode.

Efter en længere diskussion med vagterne endte det med, at en af de tre personer tildelte vagten to knivstik i overkroppen, der sårede vagten alvorligt.

De tre personer flygtede herefter fra stedet.

Den eftersøgte mand beskrives som mellem 17 og 20 år, somalisk afstamning, 180-190 centimeter høj, samt tynd og spinkel. Han var iført en grå/hvid dynejakke, sort/grå hættetrøje, kondisko samt blå cowboybukser.

Han talte desuden dansk med accent.