Politiet efter bandeopgør: Intet tyder på skyderi

Der har efter al sandsynlighed ikke været tale om skyderi, da der søndag aften klokken 19.20 på Ulvevej i Esbjerg var et sammenstød mellem to grupper af unge mænd.

-Vores efterforskning har indtil nu ikke kunne bekræfte, at der har været skudt. I stedet tyder det mere på, at de to grupperinger, som tidligere har påkørt og ødelagt hinandens biler. I den forbindelse kan der være opstået lyde, som vidner kan have opfattet som skud, siger linjechef for efterforskning Jens Langdal.

Det er to kriminelle grupperinger i Esbjerg, der det seneste år har været i konflikt. I forbindelsen med det skete søndag aften var to unge mænd på 16 og 23 år anholdt. De er afhørt og efterfølgende løsladt. De er stadig sigtet på forsøg på vold.