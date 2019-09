Kompensation for inddragede fridage og annullering af indkvartering har givet politiet en millionregning.

Det har kostet Rigspolitiet omkring fire millioner kroner at planlægge præsident Donald Trumps besøg i Danmark, der endte med at blive udsat på ubestemt tid. Det fremgår af en aktindsigt fra Rigspolitiet.

Udgifterne dækker blandt andet over kompensation som følge af inddragede fridage og annullering af planlagt indkvartering. Rigspolitiet skriver også, at vurderingen er "behæftet med væsentlig usikkerhed".

Den amerikanske præsident skulle efter planen have besøgt Danmark 2.-3. september, men mindre end to uger før meddelte Donald Trump, at han ikke kom alligevel.

Præsidenten aflyste besøget natten til onsdag 21. august. Det skete, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) havde slået fast, at Grønland ikke er til salg og havde kaldt debatten om salg af øen for "absurd".

Siden er forholdet mellem de to allierede tøet op. Dagen efter talte Trump og Frederiksen sammen i telefonen. Statsministeriet oplyste, at det var en "konstruktiv" samtale.

Donald Trump luftede første gang offentligt tanken om at besøge Danmark 30. juli. Her fortalte han journalister i Det Hvide Hus, at han "muligvis" ville komme på visit.

Dagen efter oplyste kongehuset, at præsidenten og førstedamen, Melania Trump, kom til Danmark. Under besøget skulle Donald Trump mødes med statsministeren, formanden for Grønlands Landsstyre og den færøske lagmand.

Mette Frederiksen sagde i en pressemeddelelse, at hun ville diskutere arktiske spørgsmål og sikkerhedspolitik under besøget.

15. august oplyste flere anonyme kilder med kendskab til sagen, at Trump angiveligt overvejede at købe Grønland. Det fik flere danske og grønlandske politikere til at reagere.

Få dage efter bekræftede Trumps økonomiske rådgiver, at USA var ved at "kigge på" et muligt køb. Det fik Mette Frederiksen til at reagere og kalde diskussionen "absurd".