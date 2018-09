Politiet bruger over hver tiende time på psykisk syge

Mere end hver tiende opgave for politiets beredskab drejer sig om psykisk syge borgere, viser ny opgørelse fra Rigspolitiet. På få år er antallet mere end fordoblet.

Hos Rigspolitiet er centerchef for Beredskabsudvikling Stine Arneskov Mathiesen ikke overrasket over, at psykisk syge fylder mere for politiet.

- At det er steget så meget, kommer dog bag på os, siger hun i en pressemeddelelse.

I 2016 har politiet registreret 42.800 hændelser, hvor psykisk syge var involveret. Det svarer til 12,8 procent af alle hændelser, som politiet må håndtere.

Udtrykket "hændelse" dækker over alle former for politiopgaver, hvor beredskabet er involveret.

Det kan blandt andet dreje sig om assistance ved tvangsindlæggelser og sager om uro og truende adfærd. Også hjælp til personer, som ikke kan klare sig selv, fylder en del.

Tilbage i 2009 var antallet af hændelser 15.850. Så på syv år er antallet altså tæt på at være tredoblet.