Politiet anholder tre drenge for forsøg på brandstiftelse

Natten til lørdag har Københavns Politi taget tre 17-årige drenge på fersk gerning i et forsøg på brandstiftelse.

Det oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi.

Det skete lige omkring midnat i området nær Hans Tavsens Plads på Nørrebro.

Politiet nåede at stoppe drengene, inden der blev sat ild til noget. Der er derfor ikke sket nogen materielle skader på stedet.

- Vi har anholdt tre personer, som vi vil forsøge at fremstille for forsøg på brandstiftelse, siger Michael Andersen.

Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke gå mere i detaljer omkring hændelsen af hensyn til efterforskningen.

Men de tre drenges forsøg på brandstiftelse skriver sig ind i en række af hændelser de seneste to nætter, fortæller vagtchefen.

- Vi har haft lidt uroligheder de seneste to nætter. Og de tre er blevet truffet i forbindelse med den urolighed, siger Michael Andersen.

Alene natten til lørdag har der været flere episoder, hvor der er blevet sat ild til biler, containere og skraldespande.

- Jeg kan bekræfte, at der i nat har været fire til fem tilfælde af ildspåsættelse af containere eller skraldespande og to tilfælde med biler, siger Michael Andersen.

- Men der er ikke sket nogen større materielle skader, fortæller han.

Ligeledes blev der natten til fredag sat ild til tre biler, som blev fuldstændig ødelagt af flammer, samt flere containere forskellige steder på Nørrebro.

Her blev en 20-årig mand med bopæl i Hvidovre anholdt og sigtet for brandstiftelse. Også ham greb politiet på fersk gerning, da han skulle til at sætte ild til en fjerde bil nær Mjølnerparken.

Fredag oplyste politiet, at gruppen af uromagere ifølge vidner bestod af mellem 15 og 20 personer.