Politiet anholder syv i razzia mod stort smuglernetværk

De syv personer er anholdt for at ville indsmugle 16 millioner kopicigaretter til Danmark fra Polen.

I forbindelse med en større politiaktion har dansk politi anholdt en række personer, der menes at tilhøre et stort smuglernetværk, der har forsøgt at indføre intet mindre end 16 millioner kopicigaretter til Danmark fra Polen.

Det skriver politiets dansk politis Særlig Efterforskning Vest (SEV) i en pressemeddelelse.

De 16 millioner kopicigaretter ville have ført til et provenutab for den danske stab på mellem 15 og 20 millioner kroner.

Onsdag gennemførte politiet anholdelser på en række adresser i Jylland, hvor man også fik hjælp fra skattemyndighederne.

I alt syv personer er blevet anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag klokken 9.30 i Retten i Aarhus.

De anholdte er mellem 42 og 54 år.