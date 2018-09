Politiet anholder seks unge for overfald ved perron

Seks personer bliver fremstillet for grov vold i Retten i Glostrup. To mænd blev overfaldet med spark og slag.

Politiet har onsdag morgen anholdt seks unge mænd, som menes at være gerningsmændene bag et voldeligt overfald på Taastrup Station den 4. august.

Her blev to mænd presset ned på togskinnerne, hvor volden fortsatte med slag, spark og skaller.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene bliver fremstillet i et grundlovsforhør senere onsdag.

Overfaldet, der skete klokken cirka 05.30 den 4. august, var ifølge politiet særdeles voldsomt, og de seks personer er sigtet for grov vold.

- Der er tale om et groft og umotiveret overfald på to personer, som kunne være endt helt galt, da en af de forurettede blev efterladt hjælpeløs på togskinnerne, siger politikommissær Søren Andersen fra Almen Efterforskning under Københavns Vestegns Politi.

De anholdte er i alderen 16 til 20 år. Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Ifølge politiet er yderligere to gerningsmænd på fri fod.