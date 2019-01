Politiet afviser nye anmeldelser i Scandinavian Star-sag

Københavns Politi ser ikke grund til at efterforske mulig forsikringssvindel ved branden på Scandinavian Star.

Mordbranden på færgen Scandinavian Star, der 7. april 1990 kostede 159 mennesker livet, forbliver uopklaret.

Det skriver avisen Danmark.

I maj sidste år politianmeldte Mike Axdal på vegne af 43 overlevende og pårørende til ofre for branden en række navngivne personer for medvirken til og planlægning af branden.

Baggrunden var en mistanke om, at branden var blevet påsat med forsikringssvindel som motiv.

En mistanke, som ifølge de pårørende og overlevende understøttes af dokumenter og lydoptagelser med centrale personer i sagen.

Men Københavns Politi har afvist at gå ind i sagen.

- De beviser, som anmelderne har fremlagt, har vi undersøgt nærmere, og de understøtter ikke, at de kan føre til en opklaring, siger advokaturchef i Københavns Politi Dorit Borggaard til avisen Danmark.

Hun siger til avisen, at der er tale om "tredjehåndsoplysninger, der ikke kan verificeres".

Mike Axdal, der mistede en far og en bror under branden, men selv slap ud af flammehavet, er oprørt over politiets afvisning.

- Det er en ren kopi af tidligere afgørelser. Ingen af dem bygger på efterforskning af forsikringsmotivet. Den har aldrig fundet sted, og nu afviser man på ny at gøre en indsats, siger han til avisen.

Han anser dog ikke afvisningen som et punktum i sagen.

- Vi fortsætter og skal nok få den her sag vendt. Spørgsmålet er bare hvornår. Nu analyserer vi politiets afgørelse, og så påklager vi den til Statsadvokaten, selv om han formentlig er inhabil. Men det er den mulighed, vi har, siger Mike Axdal til Ritzau.

159 af i alt 383 passagerer omkom ved branden på skibet, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn.

Efterforskningen blev delt mellem tre lande. Nordmændene koncentrerede sig om brandens opstået, svenskerne om slukningsarbejdet, mens danskerne skulle efterforske ejer- og forsikringsforhold samt sikkerheden på skibet.

I 1991 konkluderede norsk politiet, at den danske lastbilchauffør Erik Mørk Andersen havde påsat branden.

Senere gav politiet en undskyldning til enken efter den danske chauffør. Det viste sig, at han ikke kunne være brandstifteren, da han døde i sin kahyt under den anden brand, som blev efterfulgte af fire andre brande.