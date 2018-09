Politiet afventer svar om stof fra selvmordsforsøg

Politiet arbejdede tirsdag det meste af dagen på en adresse i Viborg, efter at der blev konstateret et potentielt farligt stof.

En mand havde indtaget stoffet med ønske om at begå selvmord, men onsdag har man stadig ikke kunne konstatere, hvilket stof der er tale om.

Det kan dog være det dødelige giftstof ricin, oplyser efterforskningsleder Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Den indledende analyse kan ikke med 100 procent sikkerhed sige, at det er ricin. Men der er en proteinstreng i det her stof, som har samme karakteristika som ricin.

- Så det kan godt være ricin, men det kan også være et andet stof, som minder om det, siger Christian Toftemark.

Manden kontaktede skadestuen mandag aften, efter at han havde indtaget stoffet og fået det dårligt.

Senere blev politiet kontaktet af sundhedsmyndighederne, som tidligt tirsdag morgen rykkede ud til mandens bolig på Kirkebækvej.

Man frygtede, at stoffet kunne være farligt for andre også, og politiet tog derfor ingen chancer og afspærrede området det meste af dagen.

- I starten vidste vi ikke helt, hvad det var, og så tænkte vi "better safe than sorry", siger Christian Toftemark.

Manden overlevede og har det ifølge efterforskningslederen godt. Han bliver onsdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør.

Det er onsdag sikkert at færdes i området.

Han er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 192a, der omhandler at have besiddet, fremstillet eller anvendt eksempelvis særdeles farlige våben eller eksplosiver, der er egnet til at forvolde betydelig skade.

Christian Toftemark understreger, at manden ikke havde til hensigt, at andre end ham selv skulle komme til skade. Men derfor er det stadig ulovligt at have stoffet.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.