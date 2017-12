Politiet advarer: Det er ekstremt glat i hele Syd- og Sønderjylland

Fredag har budt på en del uheld i Syd- og Sønderjylland, og alle skyldes glatte veje.

Uheldene er sket på både Sønderjyske Motorvej og mindre veje i hele politikredsen, lyder det fra vagtchef Erik Lindholt, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han opfordrer bilister til at være meget opmærksomme, da der kan forekomme "sort is", som også Sydøstjyllands Politi advarer om.

- Vi har fået meldinger om flere tilfælde af sort is. Det er meget lokalt, men vi har bedt Kolding og Fredericia om at salte, siger John Bystrup, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Sort is er gennemsigtig is. Den opstår, når våde vejbaner fryser.

Det er ekstremt glat og meget svært at se, fordi isen er klar og gennemsigtig, så vejbanen kan ses igennem den - deraf navnet sort is.