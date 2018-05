Politiet: Kender du til dette smykkeskrin

Sydøstjyllands Politi beder borgerne om hjælp til at finde et gerningssted, da de i forbindelse med ransagningen hos en nu sigtet person har fundet en stor mængde tyvekoster. Blandt dem et stort smykkeskrin med en del smykker i.

Smykkerne er hovedsageligt i sølv eller hvidguld, og der er også ure.

Sydøstjyllands Politi vil gerne vide, hvor smykkeskrinet og smykkerne er stjålet for på den måde at kunne få fastlagt et gerningssted.

Politiet formoder, at tingene er stjålet i den nordlige del af Sydøstjyllands Politikreds, men de kan også være stjålet andre steder.

Er smykkeskrinet dit, kender du nogen, som har fået stjålet noget, som kunne være det? Eller har du andre oplysninger, som kan kaste lys på sagen, vil politiet gerne høre fra dig på tlf. 114